Герасимов проинспектировал группировку войск "Запад". Главное

Массированный удар по тыловым объектам противника нанесли ночью российские войска. В Харькове поражена энергетическая инфраструктура, связанная с ВСУ. Более 20 взрывов прогремели в Одессе - пожары в портовых районах. Также прилёты зафиксированы в Днепропетровской и Николаевской областях. В зоне спецоперации Купянск-Узловой перешёл под контроль наших войск. Об этом заявил начальник Генштаба. Валерий Герасимов посетил командный пункт управления "Западной" группировки.

На пункте управления группировки "Запад" - командующие войсками в зоне СВО. Начальник Генерального штаба Валерий Герасимов сообщает - с начала января освобождено 17 населенных пунктов. Под контроль российской армии перешло более 500 квадратных километров территории.

"Группировка войск "Запад" продолжает вести активные наступательные действия на широком фронте в полосе своей ответственности. На восточном берегу реки Оскол воинские части 1 танковой армии продолжают уничтожение окруженных формирований противника. Освобожден Купянск-Узловой. Осуществляется проверка и зачистка городских кварталов в этом городе", - сообщил Герасимов.

Купянск-Узловой - важный железнодорожный узел в пригороде уже освобожденного Купянска. В этом районе заблокировано около 800 боевиков ВСУ. Также штурмовые подразделения группировки "Запад" ведут уличные бои в Красном Лимане. С воздуха оборону противника в городе поражают расчеты ударных БПЛА "Молния - 2".

При поддержке артиллерии, авиации и войск беспилотных систем подразделения группировки "Запад" завершают освобождение Дробышева, Яровой и Сосновой. Развивается наступление на Рубцовском направлении. И, как подчеркнул Герасимов, активное продвижение наших войск по всей линии фронта.

Также начальник Генерального штаба вручил государственные награды отличившимся военнослужащим.