На Пискаревском кладбище почтили память жертв блокады Ленинграда

Одна из важнейших дат в истории Великой Отечественной. Сегодня - годовщина полного освобождения Ленинграда от фашистских захватчиков. Блокада города длилась почти 900 дней и унесла жизни более миллиона человек.

Памятные мероприятия проходят в разных регионах. Самые масштабные - в Санкт-Петербурге. На Пискарёвском мемориальном кладбище возложили венки.

На траурной церемонии - ветераны и блокадники, а также председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, представители администрации города, депутаты, общественные деятели.