Число жертв непогоды в США резко выросло

До 30 увеличилось число жертв непогоды в США. В восточной части страны продолжаются аномальные снегопады с ледяным дождём.

В Нью-Йорке выпало до 30 сантиметров снега, в Бостоне - 40. В Вашингтоне режим ЧС продлили до среды. На помощь коммунальным службам направили национальную гвардию. По всей стране отменены и задержаны сотни авиарейсов. Около миллиона домохозяйств остаются без электричества.

Непогода стала причиной гибели 16 жителей Японии. На острове Хоккайдо рекордные снегопады вызвали транспортный коллапс. Отменены поезда и авиарейсы - тысячи пассажиров уже двое суток ночуют на вокзалах и в аэропортах.