Собянин: Утверждена архитектурная концепция новой станции метро "Достоевская"

В Москве утвердили архитектурную концепцию для станции метро "Достоевская". За 70 с лишним лет - это первая новая станция исторической кольцевой ветки.

Как рассказал мэр Сергей Собянин, платформа будет выдержана в стиле ар-деко. Это светлые и торжественные интерьеры с выразительными опорами, рельефными потолками и узорным каменным полом.

В отделке используют художественный металл и натуральный камень - при этом часть гранитов отечественных месторождений применят впервые. А вдоль путевых стен появятся панно с видами городов, связанных с жизнью Фёдора Достоевского.