Зрители ТВЦ собирают средства на лечение Яны Чаловой из Великого Новгорода

"ТВ Центр" и благотворительный фонд помощи детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!". Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни также доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

Телеканал ТВ Центр и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita начинают сбор средств на лечение 15-летней Яны Чаловой из Великого Новгорода. У девочки - тяжёлая и редкая форма онкологического заболевания, Т-лимфобластная лимфома. Злокачественная опухоль угрожает жизни ребёнка. Врачи перепробовали множество способов лечения, но болезнь не отступает. Яне предстоит операция по пересадке костного мозга. Вот только без сопроводительной терапии все усилия могут оказаться напрасными. А стоят спасительные препараты - более 4 млн рублей. Родители просят о помощи всех неравнодушных.

Для этого достаточно отправить СМС на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод. Для этого следует навести камеру Вашего мобильного телефона на QR-код, расположенный на экране, перейти по ссылке, нажать кнопку "помочь" и следовать инструкции. Жизненно необходимые лекарства требуются уже сейчас - время упускать нельзя.

Очередная болезненная процедура. И очередной наркоз. Сколько их было за прошедшие полгода - ни Яна, ни её мама уже и не знают. Смертельно опасный диагноз удалось определить не сразу. Девочка жаловалась на сильную боль в горле. Часто у неё поднималась температура. Всё было очень похоже на обычный вирус. Но, когда на шее появилась припухлость, родители подняли тревогу.

"Эта опухоль в горле не уменьшалась. Нас положили в инфекционную больницу в Великом Новгороде, врач что-то заподозрила и назначила КТ", - рассказывает Елена Чалова.

Врачи обнаружили новообразование. Со снимками Яна и её мама отправились в онкоцентр в Санкт-Петербург - на обследование. Вердикт был страшным: Т-лимфобластная лимфома. Злокачественная опухоль. Никто в семье девочки не мог поверить, что всё это происходит на самом деле.

Жизнь Яны уже полгода назад была под угрозой. Объём опухоли стремительно увеличивался. "В горле уже не было вообще прохода. Когда нам делали эту биопсию. Просто даже не могли вставить эту трубку. Нам сказали - если вы приехали бы чуть позже, она бы просто задохнулась", - говорит Елена Чалова.

Яну подключили к аппарату ИВЛ. Её пришлось ввести в медикаментозный сон. Когда состояние девочки стабилизировали, начался курс химиотерапии, мучительный и долгий.

Опухоль уменьшилась. Но спустя короткое время заболевание стало прогрессировать. Яна прошла через 4 курса очень агрессивной химиотерапии. Впереди - сложная операция по пересадке костного мозга. Донором станет её старшая сестра Аня.

Сейчас жизнь Яны буквально висит на волоске – в любой момент может начаться рецидив. Поэтому крайне важно не упустить драгоценное время и сделать пересадку, но она невозможна без специальных сопроводительных препаратов. Они помогут предотвратить риск тяжелых инфекций. И пройти необходимое лечение успешно. Но лекарства стоят очень дорого: больше 4 миллионов рублей. У семьи Яны таких денег нет. Родные просят помочь спасти их любимую дочь.

"Я очень хочу выздороветь и поскорее вернуться домой. Помогите нам, пожалуйста!" – говорит Яна.

Времени у Яны не просто мало. Его почти не осталось. Если начнется рецидив, шансов на выздоровление не будет. Яна обожает готовить. Любит настольные игры и рисовать. Она очень скучает по своим подругам. И надеется, что вернётся к той жизни, где не было страшной болезни.

Каждый день Яна мучается от ужасной боли. Девочке необходимо как можно скорее начать лечение - и ваша помощь нужна прямо сейчас.

