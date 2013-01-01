Умер бывший главный тренер сборной России Игнатьев

Бывший тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев скончался на 86-м году жизни.

Его не стало в ночь на 27 января. По данным "Московского комсомольца", Борис Петрович в последние годы боролся с онкологией. В апреле 2025 года его состояние ухудшилось, и он находился под наблюдением врачей.

Игнатьев - воспитанник московского "Спартака", пишет издание "Чемпионат". Под его руководством юношеская сборная СССР выиграла чемпионат Европы в 1988 году.

Последним местом работы Игнатьева было московское "Торпедо", где с 2013 по 2018 год занимал должность вице-президента.