ФСБ задержала в Свердловской области троих готовивших теракт россиян

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали в Свердловской области троих россиян. Злоумышленники действовали по заданию украинских спецслужб, они планировали устроить теракт на железной дороге.

Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ России, задержанные - граждане России 1979, 1981 и 1984 годов рождения. Они готовили поджог на объекте транспортной инфраструктуры.

Следствие установило, что задержанные установили контакт с сотрудником спецслужб Украины в Telegram. Через мессенджер они получили от куратора инструкцию по подготовке теракта на железной дороге, передает ТВЦ.