Близкий человек рассказал о Веронике Ганич: "Она болела, но мужественно держалась"

25 января не стало актрисы, ведущей Вероники Ганич. Ей было 59 лет. Артистка боролась с онкологическим заболеванием, однако предпочитала не распространяться об этом.

Тем не менее, в близком кругу знали о коварной болезни Вероники. "Ника болела, но очень мужественно держалась, поэтому мы все держали в строгой тайне. Она до последнего работала и старалась быть вовлеченной в ее любимый проект", - рассказала aif.ru коллега Ганич Марина Томбасова.

Друзья и близкие скорбят. В Сети они поделились своей болью от потери. Уже известно, что похоронят Веронику Ганич 29 января на Николо-Архангельском кладбище в Москве.

Напомним, Вероника Ганич окончила Высшее театральное училище имени Щукина. Она работала на телевидении, а также снималась в сериалах "Место убийцы вакантно...", "Гаражи" и в фильмах "Это я – дурочка", "Билет в красный театр, или Смерть гробокопателя". Ее партнерами были Олег Басилашвили, Александр Фатюшин, Роман Мадянов и другие звезды советского и российского кино. В последнее время она работала над своим гастрономическим проектом "География на вкус".

