Запрет на приобретение российского газа странами Евросоюза в Кремле назвали крайне неразумным шагом. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, это ошибочный шаг с точки зрения экономических интересов этих государств.

Также представитель Кремля отметил лютую ненависть в адрес России со стороны властей Польши и Прибалтики. Эти страны почему-то постоянно боятся Россию и демонизируют ее. Песков считает это большой ошибкой.

Как заметил представитель Кремля, все, кто приходит к власти в этих странах, начинают ненавидеть Россию и русских. Это большая ошибка, потому что из русской культуры, из взаимодействия с Россией эти страны могли бы почерпнуть для себя очень многое, передает РИА Новости.