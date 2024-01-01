Названа стоимость контракта между Лепсом и невестой-внучкой: речь идет о баснословных деньгах

На днях Аврора Киба объявила, что они с Григорием Лепсом расстались. "Много всего доброго, теплого и хорошего было на нашем совместном пути. Эта история заканчивается на ноте благодарности и взаимоуважения", — написала Киба в Сети.

Что стало причиной расставания, она не уточнила. Молчит и Григорий Лепс.

Примечательно, что в Сети далеко не все верят в искренность чувств пары. Многие интернет-пользователи считают, что артист и его юная пассия, которую за глаза называют невестой-внучкой, просто связаны контрактом на пиар-роман.

Эту гипотезу поддерживает и продюсер Леонид Дзюник. Он высказал мнение, что главной причиной была финансовая выгода. Причем, считает он, контракт, по которому Аврора Киба сопровождала Григория Лепса и играла роль его невесты, мог стоить ее семье круглую сумму, передает Teleprogramma.org. "Ну, думаю, как минимум миллионов 15-20", - назвал стоимость контракта продюсер.

Причем, считает Дзюник, проект не окупился, хотя Лепс и получил свою долю денег и внимания.

Напомним, в 2024 году певец Григорий Лепс появился на красной дорожке под ручку с юной красавицей Авророй Киба. Девушке тогда не было и 20 лет. Довольный артист назвал ее своей невестой.

Больше новостей о звездах читайте на сайте ТВ Центр: Шоу-бизнес >>