Звезда K-pop развела пенсионерку из Приморья

В Приморье пенсионерка лишилась более полумиллиона рублей, общаясь с солистом одной из популярных К-pop групп.

Инцидент произошел в Дальнереченске. 63-летняя пенсионерка вступила в переписку в социальных сетях с якобы солистом популярной корейской группы BTS. "Музыканты" предложили открыть благотворительный фонд и выслали пенсионерке деньги для реализации этой цели. После этого с женщиной связались "таможенники", которые объяснили, что для пропуска посылки необходимо заплатить налог в размере 325 тысяч рублей.

На этом мошенники не остановились и выманили у пенсионерки еще 317 тысяч рублей для оплаты перелета солиста BTS в Россию и организации его досуга. Для убедительности в ход пошли видеозвонки с двойником и переводчик с корейского языка. Получив деньги, злоумышленники перестали выходить на связь.

Возбуждено дело по статье "мошенничество, совершенное в крупном размере", передает РИА Новости со ссылкой на краевую прокуратуру.