Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев уличил европейских чиновников во лжи. Как написал Дмитриев в соцсети X, они основывают свои взгляды на лжи и ненавидят, когда их ловят.

Дмитриев прокомментировал ролик, где журналист в эфире поймал на вранье президента Финляндии. Александр Стубб заявил о способности Европы защитить себя без США, но позже сменил позицию на противоположную.

Ка сообщалось ранее, некоторые высокопоставленные представители ЕС выступили в поддержку идеи о создании должности спецпредставителя по Украине. Инициатором предложения стал Стубб, он же выразил готовность занять этот пост.