Собянин: 89% москвичей от пяти до 18 лет занимаются в кружках и секциях города

Мэр столицы Сергей Собянин в своем Телеграм-канале рассказал о городских кружках и секциях для детей. Как отмечается, их в городе порядка 140 тысяч. Особой популярностью пользуются творческие направления - их выбрали около 400 тысяч детей.

"Чаще всего они увлекаются изобразительным искусством и хореографией. Занятия балетом или классическим танцем, например, доступны в Московском дворце пионеров. Почти 350 тысяч детей выбрали спортивные кружки и секции. В числе самых востребованных направлений — футбол и шахматы. Среди редких — парашютный и мотоспорт. Такие кружки открыты в школе №1476 и колледже связи №54 имени П.М. Вострухина", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что библиотеки в столице стали настоящими интеллектуальными площадками. В них можно не только найти нужную книгу, но и позаниматься в кружках и секциях. При этом московские библиотеки находятся в шаговой доступности.