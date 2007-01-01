Алферова и Бероев вышли в свет, но не вместе и без обручальных колец

Ксения Алферова вышла замуж за актера Егора Бероева и в 2007 году родила от него дочь Евдокию. Девушка ведет крайне закрытый образ жизни. Сами Ксения Алферова и Егор Бероев единственную наследницу предпочитают не показывать общественности, сохраняя ее право на приватность.

Однако в последнее время в Сети стали ходить слухи о том, что семейная жизнь Ксении Алферовой и Егора Бероева дала трещину. Некоторые интернет-пользователи вовсе обсуждают развод актеров. Поводом говорить о расставании артистов стало несколько обстоятельств.

В частности, 9 октября 2025 года у Егора Бероева был день рождения. Ему исполнилось 47 лет. Однако по какой-то причине Ксения Алферова не поздравила супруга в соцсетях, хотя раньше делала это регулярно. А еще, утверждают особо наблюдательные поклонники в Сети, актриса перестала носить обручальное кольцо.

И вот накануне, 26 января, Алферова и Бероев вышли в свет. Актеры появились на премьере фильма "Золотой дубль". Интересно, что Ксения и Егор позировали журналистам по отдельности. Примечательно, что обручального кольца на артисте замечено не было.

Теперь в Сети усилились слухи о том, что актеры оформили развод, но сделали это без лишнего шума и скандала. Напомним, актеры поженились в 2001 году. Алферова и Бероев сошлись после того, как вместе снимались в сериале "Московские окна".

