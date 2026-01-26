США начали развертывание новых систем Patriot рядом с Ираном

Американская ударная группировка вблизи границ Ирана скоро достигнет полной боевой готовности. США начали развертывать новые системы противовоздушной обороны Patriot на авиабазе Аль-Удейд в Катаре, приводит китайские спутниковые данные Telegram-канал "Военная хроника".

Кроме того, не менее пяти боевых кораблей пришвартовались в порту Салман в Бахрейне. А один из самых крупных и мощных авианосцев ВМС США "Авраам Линкольн" готов атаковать Иран в течение одного или двух дней, сообщает The New York Times. Отмечается, что авианосец сопровождают еще три военных корабля, оснащенные ракетами Tomahawk.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что численность армады США вокруг Ирана в настоящее время превышает количество войск вокруг Венесуэлы. По словам Трампа, он все еще рассматривает возможность военной атаки на Иран.