Жгли костер прямо в доме: что известно о пожаре в хостеле в Балашихе

СКР возбудил уголовное дело после смерти четырех человек в результате пожара в подмосковной Балашихе.

Дело расследуется по статье о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам, сообщили в пресс-службе.

Информация о пожаре в квартале Зворыкино поступила рано утром. Трехэтажный частный дом использовался как хостел, в нем проживали граждане Кубы – порядка 20 человек.

После ликвидации пожара были обнаружены тела двух мужчин и двух женщин. 15-летний подросток надышался дымом, его госпитализировали. Еще шестерым удалось спастись.

Известно, что кубинцы жили в доме без тепла и света. В хостеле отключили газ и электричество за неуплату. Постояльцы жгли костер внутри здания, чтобы согреться. Не исключено, что именно это и стало причиной пожара.

Предварительно дом принадлежит россиянину, который сейчас находится в Лондоне. Договора аренды не было. Каким образом в его доме оказались жильцы, пока не понятно.