Зеленский решил объявить в розыск Лукашенко

Владимир Зеленский во время встречи со Светланой Тихановской в Вильнюсе обсудил возможность уголовного преследования президента Беларуси Александра Лукашенко. Детали переговоров главы киевского режима с представителем белорусской оппозиции приводит "Европейская правда".

Президент Беларуси неоднократно заявлял о готовности содействовать урегулированию конфликта на Украине. В октябре прошлого года он сообщил, что если США видят какую-то роль Минска в урегулировании на Украине, то белорусская сторона готова в этом участвовать.

По мнению Лукашенко, Украине после окончания конфликта смогут помочь Беларусь и Россия – а вот Западу она будет не нужна. Также Лукашенко в минувшем году прокомментировал свое отношение к Зеленскому. Белорусский лидер отметил, что Зеленский был ему, как сын, но поступил, "как гнида".