Живущий в Дубае Дмитрий Нагиев оказался ябедой: вот почему актер жалуется на соседей

Некоторое время назад Дмитрий Нагиев стал владельцем роскошной недвижимости в ОАЭ стоимостью около 300 миллионов рублей. Выбор актера пал на престижный отель Kempinski Palm Jumeirah, расположенный на западном полумесяце искусственного острова Пальма Джумейра в Дубае.

Сообщается, что знаменитый артист тратит ежегодно по пять миллионов рублей за сервисный сбор и возможность жаловаться на надоедливых соседей. Местные прозвали Нагиева главной ябедой за постоянные звонки на ресепшен, передает Mash.

Отдыхающие говорят: шоумен внимательно следит за происходящим и оперативно борется с шумными соседями. Малейший топот или громкие посиделки в ресторане на улице или на пляже тянет за собой звонок недовольного Дмитрия сервис-менеджерам и охране.

При этом персонал в тупике, потому что, с одной стороны, Дмитрий Нагиев - знаменитость и владелец апартаментов, но с другой стороны, шумят люди, которые приезжают в соседние номера на отдых, который стоит очень больших денег, и никто не может ограничить их в веселье.

Больше новостей о звездах читайте на сайте ТВ Центр: Шоу-бизнес >>