Собянин открыл новое здание ОВД по району Щербинка

Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин открыл новое здание отдела внутренних дел по району Щербинка. Так в городе продолжается улучшение материально-технической базы столичной полиции. В планах строительство и ремонт ещё порядка 30 зданий, где будут созданы все условия для комфортной работы и приёма населения.

Сотрудники отдела полиции по району Щербинка пока путаются в коридорах. Признаются - ещё не привыкли к такому размеру нового здания. Старый корпус был почти в 10 раз меньше и для 180 сотрудников места там катастрофически не хватало.

"Мы продолжаем улучшать материальную базу Главного управления внутренних дел. Много сделано, большинство зданий находится уже в хорошем состоянии, но работы еще достаточно. В 25 году мы построили 4 новых здания, в 26 еще два новых здания продолжает реконструкцию. Вот открываем сегодня Щербинское РУВД. Отдел находился в таком старом здании метров 700-800, это светлое современное хорошее здание приспособлено для работы, здесь все есть и для работников, и для полиции, и для населения, которые будут обращаться сюда за помощью. Так что поздравляю, с новосельем!" – отметил Собянин.

По словам Сергея Собянина, за последние 15 лет московская полиция добилась рекордных результатов в борьбе с преступностью. Общее число серьёзных правонарушений снизилось больше чем на треть - со 185 тысяч до 120. Во многом этому способствовало улучшение условий работы и техническое оснащение. Новые отделы оборудованы по системе "Безопасный город", разработанной по инициативе мэра Москвы.

"Технологическое оснащение, повышенные меры безопасности именно здания, подразделения, в том числе сотрудников дежурной части. Оборудовано системой видеонаблюдения, которую могут сотрудники дежурной части мониторить в реальном времени, наблюдать более 240 камер", - сообщил Виталий Прейликов, руководитель дежурной части ОМВД России по району Щербинка.

Современные технологии здесь и в системе подготовки полицейских. Важный этап работы полицейского - огневая и тактическая подготовка. Для этих целей в новом отделе оснащен тир - самое технологичное помещение. Из классического за несколько минут он переоборудуется в интерактивный, где можно смоделировать определённую ситуацию и отработать действия на практике. Конечно, чтобы выполнить это задание нужна хорошая сноровка.

Сотрудники полиции совершенствуют навыки стрельбы по два – три раза в неделю. Стреляют из личного табельного оружия, что, по мнению инструкторов, крайне важно. Условия позволяют – здесь установлен специальный резиновый экран, в котором не остаётся отверстий после выстрела боевыми патронами, но при этом фиксирует и отображает на мониторе компьютера точность стрельбы.

"Никто не знает, что нас ожидает в будущем, какие ситуации, и сотрудники должны улучшать себя в первую очередь. Сотрудники имеют эту возможность, приезжают сюда, тренируются, выполняют различные условия в практической среде, именно нештатные ситуации, экстремальную подготовку", - отметил Артем Кушнин, инструктор служебной и боевой подготовки ОМВД России по району Щербинка.

Модернизация столичных отделов полиции началась в 2010-м году. За это время по всей Москве больше 200 зданий отремонтировали и 30 дежурных частей построили. А до 30-го года планируют открыть ещё 20 новых объектов.