Студенты МГСУ помогают строить новый кампус университета

Чтобы готовить специалистов мирового класса, нужно и пространство соответствующего уровня. В новом кампусе Московского строительного университета продумали всё - от суперсовременных лабораторий до комфортных зон отдыха.

Четвёртый и пятый этаж объединяет потоковая аудитория, рассчитанная сразу на 750 мест. Вторая ключевая зона - огромный двухэтажные коворкинг под огромными витражными окнами.

Каркас здания уже готов, сейчас рабочие возводят фасад, монтируют инженерные сети. Здесь будут лекционные, технологические кластеры: робототехника, цифровое проектирование, умные системы.

"Следует выделить лабораторию динамических испытаний. Это достаточно большая лаборатория, в которой будет сейсмоплатформа, грубо говоря, испытывать на вибрационно-динамические воздействия строительные конструкции, в сборе даже, грубо говоря, полноценные небольшие знания", - пояснил Вадим Маврин, начальник отдела капитального строительства НИУ МГСУ.

Такие испытания - вопрос не только науки, но и безопасности всей страны, где многие регионы находятся в сейсмоопасных зонах, где сила подземных толчков может достигать девяти баллов. Именно поэтому так важно, что уже в 2027 году студенты начнут осваивать это уникальное оборудование в стенах нового кампуса.

"Посмотрели ход строительства двух корпусов кампусов, суммарно это почти 70 тысяч квадратных метров. Все идет по графику", - сообщил Марат Хуснуллин, заместитель председателя правительства России.

Ребята из студенческих строительных отрядов работают здесь бок о бок с профессионалами. Признаются, опыт - когда ты сам возводишь стены своего университета - бесценен. Фактически, студенты прошли все ключевые этапы: от расчетов на бумаге до реальной стройплощадки.

"Мы очень рады, что на базе нашего университета строят такой большой кампус. И что студенты и нашего вуза будут здесь работать – строить его своими руками. Это хороший опыт. Ты можешь, будучи студентом, пройтись по корпусу и сказать – это строил я, здесь я был, здесь я делал кирпичную кладку", - рассказал Арамаис Прутян, студент МГСУ, участник студенческого строительного отряда.

Возводят современный кампус и параллельно - готовят для отрасли новые кадры. Студенты видят, как растёт их университет изнутри. И такой практический опыт, пожалуй, лучший старт для профессионального будущего.