В Театре Шалом представили спектакль в память о жертвах Холокоста

"Сертификат жизни". В Театре Шалом представили новый спектакль, посвящённый памяти жертвам Холокоста. В центре пьесы австралийского драматурга Рона Элайши - судьба трёх женщин, связанных общей памятью о фашистских лагерях.

У каждой - свой взгляд на страшные события. Трагическое прошлое, чувство вины и невозможность простить - словно тяжкое бремя - преследуют и тех, кто выжил, и их детей.

На сцене минимум декораций, при этом сложнейшие драматические переживания передаются через искренность, тонкую игру, не всегда серьёзную.