В Историческом музее представили после реставрации два полотна Генриха Семирадского

В Историческом музее сегодня представили после реставрации два монументальных полотна Генриха Семирадского. Картинам "Тризна дружинников Святослава после боя под Доростолом" и "Похороны руса в Булгаре" вернули первоначальный вид.

Из-за вековых загрязнений разглядеть искусно написанную сложную композицию было невозможно. Реставраторы расчистили картины от пятен. Вернув холстам яркость.

Теперь посетители смогут рассмотреть каждую деталь. Вплоть до узоров на княжеской одежде. Также специалисты обнаружили восполненные ранее утраты на картине "Похороны руса в Булгаре". Она пострадала при восстании юнкеров в 1917 году. Тогда произведение было исполосовано осколками стекол.