Группировка ВС России "Запад" продолжает активные наступательные действия. В результате освобожден населенный пункт Купянск-Узловой в Харьковской области, сообщили на традиционном брифинге в Минобороны России.

В военном ведомстве уточнили, что на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны. Противник потерял свыше 170 военнослужащих, уничтожена американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 и четыре склада боеприпасов.

Российская авиация, ракетные войска и артиллерия нанесли поражение объектам энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ. Также целями ударов стали места хранения беспилотных летательных аппаратов, пункты временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников. Средствами ПВО сбиты 11 реактивных снарядов американской системы залпового огня HIMARS и 105 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.