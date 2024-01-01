Стал известен пол четвертого ребенка блогера Лерчек

Блогер Лерчек (настоящее имя Валерия Чекалина) и ее избранник, танцор Луис Сквиччиарини, скоро станут родителями. Мужчина опубликовал на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" видео, на котором запечатлен он сам вместе с Лерчек. Пара решила узнать пол будущего ребенка и объявить новость многочисленным поклонникам.

Оказалось, у Чекалиной будет сын. Отметим, что для Луиса это первенец, а вот для Валерии - уже четвертый ребенок. Напомним, что от мужа Артема Чекалина, с которым подала на развод еще в 2024 году, Лерчек воспитывает двойняшек Алису и Богдана и сына Льва.

В комментариях подписчики рассыпались в комплиментах и поздравлениях. Отметим, что Валерия и Луис пока официально не оформили отношения. Ранее Чекалина жаловалась, что из-за домашнего ареста не может даже подать заявление в ЗАГС, потому что ей запрещено пользоваться Интернетом и мобильной связью.

Дело в том, что Валерия Чекалина, как и ее бывший муж Артем, уже более года находятся под домашним арестом. Их обвиняют в незаконном выводе денег за границу.

Больше новостей о звездах читайте на сайте ТВ Центр: Шоу-бизнес >>