Названы сроки запуска лунных электростанций

Гендиректор НПО Лавочкина Василий Марфин назвал сроки запуска лунных электрических станций. По его данным, три станции для создания на Луне ядерной энергоустановки будут запущены в 2033-2035 годах.

Марфин представил презентацию на пленарном заседании Академических чтений по космонавтике памяти Сергея Королева. Он подчеркнул, что лунные электростанции - одна из самых сложных и наукоемких программ, которые реализуются в "НПО Лавочкина".

Выступил с презентацией на Академических чтениях и замгендиректора Роскосмоса по ракетным проектам Дмитрий Баранов. Он сообщил, что первый пуск ракеты-носителя "Союз-5" запланирован в конце марта этого года с космодрома Байконур. "Союз-5" - ракета-носитель среднего класса разработки, предназначена для запусков автоматических космических аппаратов на околоземные орбиты, передает ТАСС.