Российская армия нанесла удар по Львовской области

Массированный удар по Львовской области на западе Украины нанесли ВС России. Как сообщил Telegram-канал "Политика страны" со ссылкой на главу областной военной администрации Максима Козицкого, атакован объект инфраструктуры.

В сообщении отмечается, что удар нанесен беспилотниками. Предположительная цель – расположенное на территории Львовской области крупное нефтехранилище компании "Львовнефтепродукт".

Ранее стало известно об ударе российских войск по Одесской области. В ночь на 27 января, по данным подполья, поражены инфраструктурные объекты порта в Черноморске. Также поражен энергообъект в Одессе.