Уехавший в США Бурковский вдруг вмешался в скандал с Богомоловым: "Просто неуважение ко всем"

Министр культуры России Ольга Любимова назвала имя режиссера, который после смерти Игоря Золотовицкого назначен исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ. Им оказался Константин Богомолов.

Любимова выразила надежду, что создатель сериала "Содержанки" справится с новой работой, ведь он является режиссером театра и кино, драматургом, сценаристом, чей вклад в творчество занимает значимое место в современном культурном пространстве России.

Примечательно, что муж Ксении Собчак является художественным руководителем Московского драматического театра на Бронной, а два года назад он возглавил Театр-Сцену "Мельников".

И тут разразился скандал. Дело в том, что назначение Богомолова не приняли студенты и выпускники Школы-студии МХАТ. Они написали открытое письмо в адрес министра культуры, высказавшись против. Их поддержали Юлия Меньшова, Дмитрий Певцов, который репостнул Меньшову, Марьяна Спивак и другие знаменитые артисты.

Не остался в стороне даже Андрей Бурковский, который несколько лет назад уехал из России и теперь живет в США. На своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" актер выразил уважение и любовь своему мастеру Игорю Золотовицкому. Артист поддержал студентов Школы-студии МХАТ и признался, что гордится ими.

"Есть процесс становления ректором, почему нужно заходить сверху, мне не понятно, тем более, не прошло и 40 дней со смерти моего, не побоюсь этого слова, Великого Мастера", - отметил Бурковский.

При этом он отдал дань уважения таланту Константина Богомолова, с которым не раз сотрудничал. "Вполне допускаю, что он мог бы быть хорошим руководителем, но форма в которой все происходит, — просто неуважение ко всем, кто много лет строил и строит мою любимую Школу-студию МХАТ, лучшую актерскую школу в мире", - высказал мнение актер.

Больше новостей о звездах читайте на сайте ТВ Центр: Шоу-бизнес >>