В Москве работают бесплатные спортивные площадки для зимнего досуга

Почти 20 тысяч человек посетили новую лыжную трассу в "Лужниках". Об этом во вторник сообщает АГН "Москва" со ссылкой столичный Департамент спорта. Как отмечается, в городе работают десятки спортивных площадок.

"В рамках проекта "Зима в Москве" столичный департамент спорта организовал площадки для любителей активного отдыха. Жители и гости города могут покататься на коньках, лыжах и тюбинге, принять участие в соревнованиях по хоккею три на три или в турнире по хоккею в валенках, а также посетить мастер-классы известных спортсменов", – говорится в сообщении.

Ключевые объекты зимнего сезона находятся в олимпийском комплексе "Лужники". Более подробная информация доступна на сайте moysportrayon.sport.mos.ru.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказал о работе флагманской лыжной трассы в парке 850-летия Москвы, ее протяженность составляет 13 километров. Кроме того, в "Лужниках" работает лыжно-биатлонная трасса. Длина маршрута - три километра.