США назвали Украине крайний срок по переговорам

Вашингтон назвал Киеву крайний срок по переговорам об урегулировании конфликта. Об этом сообщил в своем Telegram-канале депутат Верховной Рады, внесенный в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга, Алексей Гончаренко*.

Как написал нардеп, США поставили дедлайн по переговорам — 15 мая. По его данным, в противном случае Вашингтон полностью выйдет из переговорного процесса. Депутат утверждает, что решение Вашингтона обусловлено предстоящими в США осенью выборами. Партия республиканцев не хочет подходить к ним с нерешенным украинским конфликтом.

Ранее газета Financial Times сообщила, что США готовы предоставить Украине гарантии безопасности только в том случае, если Киев согласится отказаться от притязаний на территории. Однако позже в Белом доме опровергли эти сообщения.