"Колоссальные разрушения": Власти Одессы оценили состояние пораженного энергообъекта

Состояние одного из подвергшихся атаке ВС России энергетических объектов оценили власти Одессы. Как заявили в украинском энергохолдинге ДТЭК, разрушения колоссальные.

По данным энергетиков, ремонтные работы требуют длительного времени. Быстро вернуть оборудование в работоспособное состояние не удастся. В холдинге отметили, что на оборудовании другой энергетической компании утром 27 января произошла еще одна авария. В результате часть потребителей в Одессе и области остались без света.

Глава киевского режима Владимир Зеленский ранее назвал регионы с самой сложной энергетической ситуацией. По его словам, критическое положение сложилось в Киевской, Харьковской, Черниговской, Сумской, Днепропетровской и Запорожской областях.