В Госдуме опровергли заявление о блокировке Telegram к сентябрю

Любые разговоры и публикации о возможной блокировке Telegram в России — это лишь бессмысленные спекуляции. Такое заявление сделал во вторник, 27 января, председатель думского комитета по информационной политике Сергей Боярский.

Парламентарий высказался в связи с тем, что "тема возможных блокировок Telegram не перестает звучать". Однако Боярский подчеркнул, что "спекулировать о блокировках бессмысленно, а использовать животрепещущую тему для повышения цитируемости сомнительно".

Реальные планы может озвучивать только регулятор, который обладает всеми полномочиями, то есть Роскомнадзор, цитирует главу профильного комитета ТАСС.

Несколькими днями ранее Сергей Боярский напоминал, что все интернет-сервисы и мессенджеры обязаны соблюдать российское законодательство. Те ресурсы, которые выполняют это условие, "из вредности выключать, замедлять никто не собирается". При этом Telegram не блокируют в России еще и потому, что это не только сервис для обмена сообщениями, но и "большая соцсеть".

Между тем депутату Государственной думы Михаилу Делягину пришлось объясняться из-за искажения его слов, относящихся к теме блокировки Telegram. Некоторые журналисты преподнесли это как инсайдерскую информацию из нижней палаты парламента о том, что мессенджер заблокируют к сентябрю.

Однако Делягин пояснил, что "это мое предположение, а не факт". Депутат также подчеркнул: "Я не разглашаю чужие секреты, даже если они мне не нравятся".