Европейские политики по завершении конфликта на Украине "будут выстраиваться в очередь" ради общения с российским руководством. Такой прогноз дал во вторник, 27 января, депутат Государственной думы Алексей Чепа.

Парламентарий прокомментировал слова главы правительства Финляндии Петтери Орпо о восстановлении диалога с Москвой. Финский политик заверил, что он, безусловно, смог бы сесть за один стол с президентом России Владимиром Путиным. При этом Орпо заявил, что время для этого пока не пришло.

Депутат Чепа в комментарии "Газете.ру" выразил убежденность в том, что для возобновления контактов с ныне недружественными западными странами России "ничего не нужно", поскольку "они сами приползут, то есть они сами выскажут заинтересованность".

Говоря о европейских политиках, которые до сих пор позволяют себе враждебные выпады в адрес России, парламентарий отметил, что "они пытаются из себя дуть щеки и показывать какую-то там свою значимость".

Ранее глава МИД Эстонии Маргус Цахкна высказал недовольство предложением бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера перейти к восстановлению сотрудничества с Россией. На призывы не демонизировать Москву Цахкна ответил, что "это просто ужас".

При этом хорватские СМИ пишут, что "политическая температура в Европе меняется". Европейские лидеры созрели для восстановления диалога с Россией, однако боятся, что в нынешних реалиях российская сторона откажется от общения.