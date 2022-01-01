Карл III сделал немыслимое предложение Меган и Гарри, наплевав на чувства Кейт и Уильяма

Меган Маркл и принц Гарри вернутся в Великобританию уже в следующем году. Информацию подтвердили в окружении герцогов Сассекских. Правда, супруги выдвинули Букингемскому дворцу ряд условий, при которых они согласны привезти в Лондон Лилибет и Арчи.

Маркл не была в Великобритании почти четыре года. Последний раз она гостила на родине мужа в сентябре 2022 года и улетела в США сразу после похорон Елизаветы II. Теперь же Меган рассматривает возможность отправиться с Гарри на "Игры непокорённых". Состязания состоятся в Бирмингеме в июле 2027 года.

Сассекские заранее стали готовиться к этому событию. Герцоги уже выдвинули ряд условий Букингемскому дворцу. В первую очередь Меган и Гарри требуют предоставить им королевскую охрану. Если уровень безопасности не устроит пару, то принц приедет один.

Похоже, Карл III готов исполнить все желания младшего сына и невестки. Более того, король сделал ответное предложение Сассекским. Он пригласил Гарри и Меган на каникулы в Балморал — замок, где свои последние дни провела Елизавета II.

Столь широким жестом король надеется восстановить отношения со своим сыном. По словам королевского эксперта Роба Шутера, монарх готов наплевать на чувства Кейт Миддлтон и принца Уильяма в попытке построить мосты с Гарри и его женой Меган Маркл.

"Король Карл III рассматривает драматический и глубоко личный шаг, чтобы наладить сломанные отношения с принцем Гарри и Меган Маркл. Монарх откроет ворота своего самого частного святилища, замка Балморал. Предложение провести время в Балморале — это огромный жест. Это сигнализирует о доверии, прощении и искреннем желании примириться", — отметил Шутер.