МО Украины подтвердило использование ВС России дронов с системой Starlink

Россия запускает дроны со спутниковой системой Starlink. Это подтвердил министр обороны Украины Михаил Федоров. Он заявил, что Киев должен реагировать на это очень быстро, передает "Интерфакс-Украина".

По словам Федорова, необходимо исключить проблемы, возникающие у бойцов ВСУ из-за российских дронов с системой Starlink. Днем ранее в минобороны Украины заявили, что российские БПЛА долетают до Днепропетровска.

По данным Киева, Россия впервые применила дроны "Герань" со спутниковой системой Starlink в районе Кропивницкого. Беспилотники атаковали вертолеты Вооруженных сил Украины.