Путин принял участие в памятных мероприятиях, посвященных снятию блокады Ленинграда

Левый берег Невы. Клочок земли, где стояли насмерть. К мемориалу “Рубежный камень” Владимир Путин несет темно-красные розы. Здесь, на легендарном “Невском пятачке” был ранен и его отец- Владимир Спиридонович. Еще один букет с траурными лентами российский президент возлагает к безымянной могиле на Пискаревском кладбище, где покоится его старший брат. Блокада Ленинграда - это история страны и тысяч семей.

Память павших героических защитников и жителей осажденного города Владимир Путин почтил у подножия монумента “Мать-Родина”. Здесь на мемориальном кладбище похоронены полмиллиона человек. Они умирали от голода и ранений, но всему миру показали беспримерное мужество и самоотверженность. Дань уважения им сегодня отдали тысячи людей. В том числе и те, кто пережил эти страшные дни.

"Это день победы, но и день утраты. Недаром Воронов написал: "Сегодня в городе салют, сегодня ленинградцы плачут". Правильно, это облегчение от того, что кончилось наконец, что освободили из блокады. Но самое главное, что все вспоминают своих, так же, как и я. Я вспоминаю своих погибших", - говорит сегодня в городе Салют, сегодня ленинградцы плачут Елена Тихомирова, председатель общественной организации “Жители блокадного Ленинграда”.

"Это такое ликование, знаете, не рассказать. Просто не рассказать, это невозможно. И плакали, и смеялись, и кричали. Водили хороводы, потому что вообще невозможно. Просто медленно двигались в этой толпе по направлению к набережной", - вспоминает Нина Сигал, участница обороны Ленинграда.

На фронтовой дороге увековечен подвиг советских бойцов и мирных жителей. Монумент героическим защитникам Ленинграда - символ мужества и стойкости людей, которые ценой своей жизни отстояли город.

872 латунных листа. Тяжелые. Героическую летопись блокады ведут сотрудники мемориального комплекса и каждое утро меняют листы гранитного календаря. 872 дня мужества и суровых испытаний. Это самая продолжительная и кровопролитная осада города в двадцатом столетии.

Когда город окружили, Елене Александровне было всего пять лет. Помнит холод и голод. Дети тогда почти не играли. Лежали без сил.

"Вот так стоял стул, и стояла кровать маминой сестры. И она уже совсем не вставала. И так она вот через спинку смотрит, значит, что мы едим. А мама сказала: "Оля, это детям". И она на следующее утро умерла", - вспоминает Елена Александровна.

Нацисты не собирались брать Ленинград штурмом. Они хотели сровнять город с землей авианалетами и ударами артиллерии. Враг выпустил 150 тысяч снарядов. И каждый день жизни в блокадном Ленинграде - незримый подвиг его жителей. Пожарных, учителей, заводчан, библиотекарей.

Суп из лебеды, салат из одуванчиков, кофе из желудей. Ботанический институт выпустил пособие о диких растениях, которое в годы блокады спасло не только людей. Сотрудники зоосада собирали в скверах и парках все съедобное. Голодая сами, они пытались накормить животных. Одной только Красавице -самой крупной тогда бегемотихе Европы - нужно было 40 килограммов корма в день. Опилки разбавляли жмыхом и отрубями. Ее смотритель Евдокия Дашина приносила из Невы 40 ведер воды, а во время бомбежек ложилась рядом и ласково успокаивала дрожащую Красавицу.

Николаю было 12, когда началась война. В 14 на Балтийском заводе худощавый подросток уже помогал собирать минные тральщики. Специальные системы размагничивания - Коле доверили их устанавливать - делали корпус тральщика "невидимым" для подводных снарядов. Это спасло тысячи людей. Говорит - не герой, тогда все работали: "Знаете, это какое-то помутнение. Люди действительно стали как неразумные. Ведь так долго длилась блокада. Представьте, столько дней. Это почти, как считают, 900 дней. Я даже не могу и обрисовать".

Последняя страница блокадной летописи - 27 января 1944 года. Советская армия освободила город и отбросила врага. В день Ленинградской Победы небо над Невой озарил салют. Обессиленные, но не сломленные жители вышли на площади и набережные. Отблески праздничных огней видели и бойцы, которые гнали врага дальше. А затем наступила тишина, которую город мужества и славы не слышал с августа 1941-го.