Киргизия подала в суд на Россию за отказ выдавать ОМС семьям мигрантов

Киргизия подала в суд на Россию за отказ выдавать полисы бесплатного обязательного медицинского страхования семьям мигрантов. Бишкек обвиняет Москву в том, что она, якобы, нарушает статьи 96–97 соглашения в рамках ЕАЭС. Решение суда ожидается через две недели, передает 24.kg.

Российская сторона отмечает, что мигранты из стран ЕАЭС и так имеют льготы по сравнению с приезжими из третьих стран. Однако теперь гости добиваются того, чтобы в России медицинская помощь в рамках ОМС предоставлялась не только трудящимся, но и членам их семей, которые временно пребывают в стране.

Ранее в Татарстане, в Нижнекамске, глава района Рамиль Муллин выдал жилищный сертификат многодетной семье мигрантов. Тем временем 13 из 38 семей россиян, стоявших в очереди на жилье, выбыли, не дождавшись сертификатов до достижения 35 лет.