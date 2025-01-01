Китай подтвердил готовность обеспечивать глобальную безопасность с Россией

Китай готов вместе с Россией добросовестно реализовать важные договоренности, достигнутые главами государств двух стран Си Цзиньпином и Владимиром Путиным. Это подтвердил во вторник, 27 января, китайский министр обороны Дун Цзюнь во время беседы с российским коллегой Андреем Белоусовым по видеосвязи.

Дун Цзюнь подчеркнул, что КНР настроена и дальше укреплять стратегическое сотрудничество, обогащать содержание сотрудничества с российской стороной, совершенствовать механизмы обменов, совместно повышать возможности противостоять различным рискам и вызовам, а также совместно привносить позитивную энергию в глобальную безопасность и стабильность, сообщает РИА Новости.

Министерство обороны России рассказало в своем Telegram-канале, что Белоусов отметил поступательное развитие стратегического партнерства России и Китая — взаимодействие российских Вооруженных сил и Народно-освободительной армии КНР организовано на высоком уровне.

В условиях динамичного изменения мировой военно-политической обстановки востребован регулярный обмен мнениями по военному сотрудничеству, который и осуществляют Москва и Пекин, заявил Белоусов.

Ранее российский лидер Владимир Путин, выступая в прямом телеэфире на передаче "Итоги года — 2025", подчеркивал, что отношения России и КНР продолжают развиваться последовательно и являются существенным фактором стабильности для всего мира. Также Путин отметил, что считает китайского коллегу Си Цзиньпина надежным другом, стабильным партнером и союзником России.

Премьер-министр России Михаил Мишустин указывал, что отношения России и Китая прошли проверку временем и доказали свою устойчивость в энергетике, нефтяной, газовой и атомной отраслях, в культурной и гуманитарной сферах.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков напомнил, что нашими государствами реализуется "целый ряд совместных проектов, больших интеграций, в рамках которых мы взаимодействуем" и продолжаем совершенствовать отношения привилегированного стратегического партнерства.

Развивается и партнерство России и КНР в оборонной сфере. В контексте украинского конфликта официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь потребовал не допускать распространения конфликта, избегать эскалации военных действий и воздерживаться от провокаций. Представитель внешнеполитического ведомства выразил убежденность в том, что диалог и переговоры — это единственный жизнеспособный способ урегулирования.