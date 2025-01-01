Уполномоченный по правам человека при президенте России Татьяна Москалькова предложила обсудить возможность открытия пропускного пункта на границе с Украиной. Эту инициативу она озвучила во вторник, 27 января, представляя думской фракции КПРФ доклад о своей деятельности за 2025 год.

Омбудсмен напомнила, что россияне не могут покинуть территорию Украины через другие государства из-за просроченных загранпаспортов. В отсутствие дипломатических отношений между Москвой и Киевом работа с международными организациями остается единственным вариантом возвращения россиян домой.

С учетом этого Москалькова предложила "обсудить, что, может быть, какой-то один пункт пропуска открыть для российских граждан, которые бы хотели приехать к своим родным и близким", однако "документов уже не имеют, чтобы легально выехать через другие страны" (цитаты по РИА Новости).

Тем временем в своем Telegram-канале Татьяна Москалькова рассказала, что продолжается работа с эвакуированными гражданами Украины в приграничных регионах. Российским бойцам удалось эвакуировать мирных жителей Сумской области — их поселили в пункты временного размещения в Орле и Курске, оказывают всю необходимую помощь и поддержку.

Тем временем американские власти установили киевскому режиму дедлайн по переговорам об урегулировании конфликта. В Верховной раде Украины рассказали, что в случае непослушания украинских властей Вашингтон грозит выйти из переговорного процесса, оставив Киев наедине с Москвой.