Еврокомиссия подготовит запрет для стран ЕС на закупку ядерного топлива в России

Представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен сообщила на брифинге в Брюсселе, что ЕК подготовит запрет для стран Евросоюза на закупку ядерного топлива в России. Об этом пишет "Коммерсант".

По словам Итконен, запрет находится на стадии подготовки.

"Это более сложный вопрос, поэтому я не могу сообщить сроки", - добавила она.

Проект будет представлен "в надлежащее время".

Ранее стало известно, что Венгрия и Словакия подадут в суд ЕС два отдельных иска из-за решения Евросовета запретить импорт российского газа. Запрет вступит в силу к ноябрю 2027 года.