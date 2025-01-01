Электроснабжение Мурманска восстановлено в полном объеме

В Мурманске электроснабжение восстановлено в полном объеме после недавней аварии. Об этом рассказал глава региона Андрей Чибис.

Как написал политик в своем Telegram-канале, в отдельных домах и квартирах управляющие компании и ресурсоснабжающие организации проводят дополнительную настройку подачи электричества. Чибис обусловил это техническими особенностями работы внутридомовых сетей.

Однако в целом энергоснабжение Мурманска возобновлено в обычном режиме. В то же время продолжаются восстановительные работы в Североморске.

В Мурманской области из-за штормового ветра были повреждены опоры ЛЭП и произошли масштабные отключения света, люди также остались без тепла и воды. Энергетики в круглосуточном режиме вели восстановительные работы. Было возбуждено уголовное дело по статье "Халатность". На этом фоне пошли слухи об отправке губернатора Чибиса в отставку, но подтверждения они не получили.

Напомним, в октябре 2025 года были приняты поправки, ужесточающие ответственность за срыв подготовки к отопительному сезону. Спикер Госдумы Вячеслав Володин подчеркивал, что "важно наводить порядок в этой сфере, добиваться устранения нарушений и привлекать виновных к ответственности".