Генеральная прокуратура России направила в суд уголовное дело в отношении бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко. Ей вменяется распространение фейков о российской армии.

Как уточнила Генпрокуратура в своем официальном Telegram-канале, Тимошенко заочно обвиняется в распространении недостоверных сведений о якобы совершении российскими военными преступлений против мирных жителей Бучи и Ирпени.

В июле 2024 года Юлия Тимошенко была объявлена в международный розыск, а в декабре 2025 года ей заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Рассмотреть уголовное дело в отношении украинского политика предстоит Басманному суду Москвы.

На Украине Юлия Тимошенко также попала под следствие. Ее обвиняют в подкупе депутатом украинского парламента — так политик добивалась нужного ей исхода голосований в Верховной раде по интересующим ее пунктам повестки. Тимошенко отвергает обвинения в свой адрес, называя их политически мотивированными.

В то же время Юлия Тимошенко прочит Украине страшное будущее. По ее словам, ближайшие пять лет станут последними для страны — кроме герба и гимна не останется ничего, а весь украинский народ рассеется по миру.