ЦРУ работает над постоянным присутствием в Венесуэле, сообщает со ссылкой на источники канал CNN.

Как уточнили собеседники канала, управление должно наладить связи с венесуэльской разведкой до установления дипломатических каналов Вашингтона и Каракаса.

Среди задач ЦРУ в Венесуэле указаны, в частности, подготовка почвы для дипломатической работы США, выявление "представляющих угрозу третьих лиц", налаживание отношений с местным населением.

Кроме того, ЦРУ будет отвечать за передачу разведывательной информации венесуэльским чиновникам. Речь идет в том числе о данных о деятельности России, Китая и Ирана.