Урегулирование конфликта на Украине находится уже "на подходе". Такую оптимистичную оценку высказал во вторник, 27 января, президент США Дональд Трамп.

В интервью радиошоу Sid & Friends американский лидер вновь похвалил себя за миротворческую деятельность по всему миру и за то, что "завершил восемь войн", хотя во время своей избирательной кампании "даже не задумывался об этом" (цитаты по РИА Новости).

При этом Трамп высказал убежденность в том, что до него ни один президент Соединенных Штатов не мог похвастаться настолько продуктивным первым годом в Белом доме, как нынешний хозяин Овального кабинета.

Ранее президент России Владимир Путин выразил надежду на то, что Киев поймет необходимость устойчивого мира. Москва стремится к долгосрочному миру, обеспечивающему безопасность всех и каждого, но продолжит последовательно добиваться поставленных целей, пока Украина не выражает готовность к урегулированию конфликта дипломатическим путем.

При этом американские власти обвиняли киевский режим в торможении переговоров с Россией. Дональд Трамп отмечал, что Владимир Зеленский сдерживает переговорный процесс, потому что "ему трудно к этому подойти" и "Украина менее готова заключить сделку".