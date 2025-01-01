Москвичам пообещали температурную аномалию в феврале

Январь в Москве финиширует со средней температурой ниже климатической нормы, а начало февраля продолжит морозный период. Об этом предупредил во вторник, 27 января, метеоролог Михаил Леус.

Как написал эксперт в своем Telegram-канале, в пятницу, 30 января, усилится холодное влияния скандинавского антициклона, температура днем опустится до 12 градусов мороза.

Затем скажется влияние очередного южного циклона, который затронет столичный регион северной частью. 1-2 февраля пройдет снег, днем ожидается около минус 10-15 градусов — это ниже средних многолетних значений. Холоднее положенного по климату ожидается и вторая декада февраля, лишь под конец зимы температура может вернуться в норму и даже превысить ее.

В целом февраль, по прогнозам специалистов, обеспечит Москве отрицательную температурную аномалию примерно в один-два градуса, резюмировал Леус.

Ранее климатолог, академик Российской академии наук Владимир Клименко предупредил, что привычные сроки наступления весны и лета в Москве и Подмосковье сдвигаются. Так, климатическая весна начнет заявлять о себе не в марте, а уже в феврале. Однако речь идет не о прогнозе конкретно на этот год, а об общей тенденции.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд указывал, что "антропогенный фактор приводит к увеличению парниковых газов, нагревается не только атмосфера, но и океан". В итоге глобальное потепление все громче заявляет о себе. По температурным параметрам 2025 год займет место в тройке самых теплых за всю историю наблюдений.