Малыш Натальи Варвиной умер от рака: "Утром его сердце остановилось"

Бывшая участница "Дома-2" Наталья Варвина переживает утрату. В декабре умер ее любимый лабрадор по кличке Рональд. У собаки нашли злокачественную опухоль.

Наталья пыталась спасти пса, но болезнь оказалась сильнее. Чуть придя в себя, Варвина рассказала подробности болезни своего малыша. В октябре Рональд попал под машину, звезда реалити повезла любимца к ветеринарам, которые во время обследования обнаружили у собаки новообразование в легком.

Звезда "Дома-2" согласилась на операцию. Пес перенес ее нормально. Наталья считала, что самое худшее осталось позади.

"Анализы хорошие, все в норме, гулял, был прекрасный аппетит — его выписали. Мы вздохнули полной грудью. Тот вечер оказался самым счастливым за долгое время. Мы гуляли, он с аппетитом ужинал, а потом был наш тихий разговор в полумраке… Я целовала его, жалела и гладила. Я была уверена, что самое страшное позади. Утром его сердце остановилось. Мгновенно. Вероятно, тромб", — поделилась Варвина.

Уже после смерти собаки пришли результаты анализов. У Рональда была аденокарцинома легкого — самый агрессивный рак. Спасти пса вряд ли бы удалось. "Сожалею ли я об операции? Нет. Мы выбрали борьбу. Мы ловили тот единственный шанс, который дает эта болезнь — шанс, появляющийся лишь в самом начале, до симптомов, до боли, до отчаяния", — рассказала бывшая участница телестройки.

Наталья не скрывает, что сейчас ей очень трудно. "Я скучаю по нему каждый день", — призналась она.

У Варвиной остался второй пес Шелдон. Он тоже тяжело переживает потерю друга. "Грустит поменьше уже, но как будто резко повзрослел", — отметила звезда "Дома-2".

