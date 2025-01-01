Стрелки "Часов Судного дня" экстремально приблизились к ядерной полуночи

"Часы Судного дня" показывают 85 секунд до ядерной полуночи — это ближе, чем когда-либо. Стрелки были переведены с учетом сложившейся в мире геополитической ситуации во вторник, 27 января.

"Часы Судного дня" (Doomsday Clock) — это запущенный в 1947 году проект журнала Чикагского университета "Бюллетень ученых-атомщиков". Обозначенная на этих часах ядерная полночь символизирует условную точку конца человеческой цивилизации вследствие ядерной войны.

Ежегодно стрелки "Часов Судного дня" сдвигают ближе или дальше от полуночи в зависимости от совокупности факторов в сфере международной безопасности и глобальных угроз.

Как подчеркнула генеральный директор американского журнала "Бюллетень ученых-атомщиков" Александра Белл, за 2025 год "человечество не добилось существенного прогресса в устранении экзистенциальных рисков" (цитата по ТАСС).

В ноябре 2025 года в Кремле отвергали предположения о том, что угроза ядерной войны стала более реальной, чем во время Карибского кризиса в 1962 году. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что "мы не стали бы приходить к таким заключениям".

Главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко призывал понять, что политика России в области ядерного сдерживания — "предельно не конфронтационная, четкая, последовательная". Самым главным эксперт назвал то, что эта политика "страхует мир от третьей мировой войны".