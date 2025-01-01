В ОП призвали выдавать по миллиону рублей многодетным на погашение ипотеки

В России нужно увеличить до 1 миллиона рублей выплаты на погашение ипотечных кредитов для семей, в которых после 1 января 2025 года родился третий или последующий ребенок. С такой инициативой выступает Общественная палата.

Соответствующая рекомендация дается по итогам круглого стола "Актуальные проблемы обеспечения жильем многодетных семей". Общественники предлагают российскому правительству рассмотреть возможность существенного увеличения выплат многодетным на погашение ипотеки — сейчас ее размер составляет 450 тысяч рублей.

При этом уточняется, что такую меру стимулирования рождаемости предлагается вводить лишь в тех регионах, в которых не обеспечивается воспроизводство населения.

Кроме того, Общественная палата предлагает закрепить в законе право многодетных семей на альтернативную денежную выплату в регионах, где отсутствует возможность предоставления земельных участков, сообщает РИА Новости.

Ранее в Госдуме рассказали, что условия семейной ипотеки в России могут привязать к количеству детей. Например, если на свет появился первый ребенок, ставка по семейной ипотеке может составлять 10%. При рождении второго малыша показатель могут уменьшить до 6%. Если родился третий ребенок, ставка снизится до 4%.

Глава кабмина Михаил Мишустин заявил, что нужно выбрать практики по улучшению демографической ситуации, которые дают лучший результат, и проработать возможность их тиражирования на общенациональном уровне. В 2026 году предстоит подготовить комплексные меры для перелома негативной демографической тенденции в России.