Стало известно отношение назначенного ректором Школы-студии МХАТ Богомолова к коллективному письму

Министр культуры России Ольга Любимова 23 января объявила, что после смерти Игоря Золотовицкого место ректора Школы-студии МХАТ займет Константин Богомолов. Однако назначение многие не приняли.

Выпускники Школы-студии МХАТ написали открытое письмо в адрес министра культуры, высказавшись против Богомолова на посту ректора. По их мнению, преемником Золотовицкого может стать только тот, кто был воспитан учителями-мхатовцами в стенах школы, и всеми корнями имеет прямое отношение к Школе-студии.

"Традицией является открытые выборы преемника воспитанника школы всем мхатовским сообществом. Нарушение этих традиций ведет к разрыву преемственности, неизбежному упадку и забвению нашего семейного прошлого, допустить которое не представляется нам возможным", — говорится в обращении.

Недовольство мхатовцев Константин Богомолов не комментирует. Но не так давно он высказал свое отношение к коллективным письмам.

"Это совсем не круто, а круто иметь свой путь, круто идти против течения, не потому что ты хочешь идти против течения <…> Это такое массовое помешательство, ничего страшного нет, сказать: "Нет", в этом сила. Режиссер должен иметь свое мнение, убеждать и переубеждать, не прогибаться под вкусы зала и артистов", — заявил создатель сериала "Содержанки" в беседе с "М24", которая состоялась до объявления о его назначении ректором.

Больше новостей о звездах читайте на сайте ТВ Центр: Шоу-бизнес >>