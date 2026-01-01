Министр в США угодила под проверку после убийств мирных граждан

Американские власти проведут проверку в отношении министра внутренней безопасности Кристи Ноэм. По словам источников, это связано с убийствами мирных граждан во время рейдов против нелегалов.

В первые дни 2026 года в Сети распространилось видео из Миннеаполиса, на котором 37-летняя Рене Николь Гуд за рулем внедорожника пытается наехать на сотрудника иммиграционной службы, а тот открывает огонь на поражение, хотя женщина безоружна. В Миннеаполисе 24 января застрелили медбрата Алекса Претти.

При этом министр внутренней безопасности Кристи Ноэм оправдывала действия правоохранителей, утверждая, что они действовали в полном соответствии с законом и обстановкой. Министерство юстиции Соединенных Штатов отказало в возбуждении уголовного дела из-за убийства Рене Николь Гуд.

По словам источников CBS, теперь Кристи Ноэм грозит разбор деятельности со стороны администрации США из-за резкого роста социальной напряженности — общественность не верит в оправданность убийств мирных американцев. Как полагают собеседники телеканала, министра не уволят, однако обойтись без разбирательств нельзя — на фоне приближения выборов в Конгресс такой скандал для республиканцев совсем некстати.