В Госдуме предложили возвращать людям плату за ЖКУ при плохой уборке снега

В Государственной думе предлагают установить упрощенный порядок перерасчета оплаты жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) в случаях, если коммунальщики не справились со своими обязанностями.

Как уточняет РИА Новости, с такой инициативой выступила группа депутатов на фоне обильных снегопадов в России, чтобы обеспечить правовое основание для прямой финансовой ответственности коммунальных организаций перед гражданами.

В частности, если будет доказано, что коммунальщики пренебрегают своими обязанностями по уборке снега, можно претендовать на снижение размера коммунальных платежей или вообще не оплачивать неоказанные услуги, говорится в обращении парламентариев к министру строительства и ЖКХ.

Ранее юрист Павел Пенкин рассказал, что делать при падении сосульки или снега с крыши на автомобиль. Он подчеркнул, что прежде всего необходимо зафиксировать ущерб, причиненный имуществу, с разных ракурсов, также нужно найти свидетелей и вызвать полицейских.